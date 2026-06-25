Bilan humain redouté

Une terrible catastrophe a frappé le Venezuela.

Mercredi soir, le pays a été secoué par deux séismes successifs d’une magnitude exceptionnelle de 7,2 et 7,5 sur l’échelle de Richter.

Les scènes de désolation sont absolues, particulièrement à Caracas où des immeubles et l’aéroport se sont effondrés.

Au micro de Philippe Cantin, Soraya Benitez, présidente du Forum pour la démocratie Canada-Venezuela, a partagé le vibrant témoignage de sa famille, sauvée de justesse: «Dès que [mon frère] a fini de descendre, l'escalier est tombé.»