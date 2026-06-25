Bilan humain redouté

Une terrible catastrophe a frappé le Venezuela.
Mercredi soir, le pays a été secoué par deux séismes successifs d’une magnitude exceptionnelle de 7,2 et 7,5 sur l’échelle de Richter.
Les scènes de désolation sont absolues, particulièrement à Caracas où des immeubles et l’aéroport se sont effondrés.
Au micro de Philippe Cantin, Soraya Benitez, présidente du Forum pour la démocratie Canada-Venezuela, a partagé le vibrant témoignage de sa famille, sauvée de justesse: «Dès que [mon frère] a fini de descendre, l'escalier est tombé.»
Alors que les bilans provisoires demeurent incertains, les modélisations américaines redoutent un drame humanitaire majeur pouvant dépasser les 10 000 morts.
Sur le terrain, l'expert Patrick Villardry souligne l'urgence d'acheminer des secours spécialisés, l'espoir de retrouver des survivants restant bien réel.