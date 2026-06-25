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Bilan humain redouté

Le Venezuela dévasté par des séismes d'une violence extrême

par Cogeco Nouvelles

Le Venezuela dévasté par des séismes d'une violence extrême
Des bâtiments endommagés par un séisme à Catia La Mar, au Venezuela, le jeudi 25 juin 2026. / (AP Photo/Pedro Mattey)

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Une terrible catastrophe a frappé le Venezuela

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Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
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24:08

Une terrible catastrophe a frappé le Venezuela.

Mercredi soir, le pays a été secoué par deux séismes successifs d’une magnitude exceptionnelle de 7,2 et 7,5 sur l’échelle de Richter.

Les scènes de désolation sont absolues, particulièrement à Caracas où des immeubles et l’aéroport se sont effondrés.

Au micro de Philippe Cantin, Soraya Benitez, présidente du Forum pour la démocratie Canada-Venezuela, a partagé le vibrant témoignage de sa famille, sauvée de justesse: «Dès que [mon frère] a fini de descendre, l'escalier est tombé.»

À écouter

«Les escaliers sont tombés»: le témoignage poignant d'une famille vénézuélienne

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
0:00
16:37

Alors que les bilans provisoires demeurent incertains, les modélisations américaines redoutent un drame humanitaire majeur pouvant dépasser les 10 000 morts.

Sur le terrain, l'expert Patrick Villardry souligne l'urgence d'acheminer des secours spécialisés, l'espoir de retrouver des survivants restant bien réel. 

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