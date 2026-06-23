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Coupe du Monde 2026

Le Portugal écrase l'Ouzbékistan 5-0 : l’éternel débat Ronaldo-Messi de retour

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 juin 2026 18:51

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Éric Hoziel
Le Portugal écrase l'Ouzbékistan 5-0 : l’éternel débat Ronaldo-Messi de retour
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Jeremy Filosa et Éric Hoziel dressent le bilan des derniers exploits sur la scène de la Coupe du Monde 2026.

Au cœur de leur discussion, l'incroyable performance de Cristiano Ronaldo, auteur de deux buts lors de la victoire écrasante de 5-0 du Portugal contre l’Ouzbékistan.

La supervedette portugaise repousse une fois de plus les limites du sport en devenant le tout premier joueur de l'histoire à marquer dans six éditions de la Coupe du monde, alimentant inévitablement les débats comparatifs avec Lionel Messi. 

Écoutez la discussion entre Jeremy Filosa et Éric Hoziel, mardi, aux Amateurs de sports.

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