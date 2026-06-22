Des Sénateurs aux Panthers

Le capitaine des Sénateurs d'Ottawa, Brady Tkachuk, quitte l'équipe pour rejoindre son frère Matthew avec les Panthers de la Floride.

En retour, Ottawa obtient quatre choix au repêchage, dont trois choix de premier tour. Deux de ces choix seront pour le repêchage qui a lieu ce vendredi, soit le 9e et le 25e choix au total.

Les Sénateurs auraient essayé d'inclure le jeune joueur de centre finlandais Anton Lundell dans la transaction, mais le directeur général des Panthers, Bill Zito, a refusé de s'en départir, le voyant comme le futur premier centre de sa formation.

Écoutez la chronique sports de Daphnée Malboeuf, lundi, à Cantin le matin.

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