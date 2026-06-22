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Des Sénateurs aux Panthers

Séisme dans la LNH: les frères Tkachuk réunis en Floride

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 22 juin 2026 05:59

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Séisme dans la LNH: les frères Tkachuk réunis en Floride
Brady Tkachuk / (AP Photo/Adam Hunger)

Le capitaine des Sénateurs d'Ottawa, Brady Tkachuk, quitte l'équipe pour rejoindre son frère Matthew avec les Panthers de la Floride.

En retour, Ottawa obtient quatre choix au repêchage, dont trois choix de premier tour. Deux de ces choix seront pour le repêchage qui a lieu ce vendredi, soit le 9e et le 25e choix au total.

Les Sénateurs auraient essayé d'inclure le jeune joueur de centre finlandais Anton Lundell dans la transaction, mais le directeur général des Panthers, Bill Zito, a refusé de s'en départir, le voyant comme le futur premier centre de sa formation.

Écoutez la chronique sports de Daphnée Malboeuf, lundi, à Cantin le matin.

Autres sujets abordés

  • L'Égypte prend la tête du groupe G;
  • Le conte de fées du Cap-Vert se poursuit;
  • L'Espagne a facilement battu l'Arabie Saoudite;
  • Le Canada affrontera la Suisse ce mercredi;
  • Les Roses ont fait match nul contre le Wild de Calgary.

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