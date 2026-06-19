Pas de pension, pas de football

En Argentine, une liste nationale de 13 000 pères déclarés mauvais payeurs de pension alimentaire a été relayée aux autorités de la Coupe du monde. Déjà bannis des stades chez eux, ces derniers se voient désormais interdire l'accès aux matchs du tournoi.

Écoutez Arcadio Marcuzzi, en direct de Vancouver, aborder le sujet, vendredi, au Québec maintenant.