Pas de pension, pas de football

En Argentine, une liste nationale de 13 000 pères déclarés mauvais payeurs de pension alimentaire a été relayée aux autorités de la Coupe du monde. Déjà bannis des stades chez eux, ces derniers se voient désormais interdire l'accès aux matchs du tournoi.
Écoutez Arcadio Marcuzzi, en direct de Vancouver, aborder le sujet, vendredi, au Québec maintenant.
«En Argentine, la passion dépasse souvent largement la raison. C'est incroyable de voir comment les Argentins prennent d'assaut chaque pays organisateur. Beaucoup de gens s'y pointent même sans avoir de billets. Ils savent qu'ils ne verront pas de match, mais ils veulent simplement être là, près de leur équipe, dans une véritable communion. Mais oui, il y a aussi un aspect social : le gouvernement profite de cette tribune pour imposer des mesures qui sont tout à fait justes et qui, au bout du compte, vont sûrement faire la différence pour plusieurs enfants et familles monoparentales.»
Autres sujets abordés
- La gravité de la blessure d’Ismaël Koné survenue en plein match;
- L'impact du coût élevé des billets de la FIFA sur l'accessibilité.