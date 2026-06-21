15 arrêts du gardien curaciens

Curaçao, le plus petit pays à prendre part à la Coupe du monde 2026 avec ses 250 000 habitants, vient de décrocher le tout premier point de son histoire dans ce tournoi.

Les joueurs de Curaçao ont réussi cet exploit samedi dernier en faisant match nul 0 à 0 face à l'Équateur, en bonne partie grâce au brio du gardien de but Eloy Room, qui a réalisé 15 arrêts.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur sportif Jean-François Baril, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés