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15 arrêts du gardien curaciens

Coupe du monde 2026: l'exploit historique de Curaçao face à l'Équateur

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5:45

Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 juin 2026 08:00

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Coupe du monde 2026: l'exploit historique de Curaçao face à l'Équateur
Le gardien de Curaçao, Eloy Room, après le match nul de son équipe contre l'Équateur. / AP Photo/Ed Zurga

Curaçao, le plus petit pays à prendre part à la Coupe du monde 2026 avec ses 250 000 habitants, vient de décrocher le tout premier point de son histoire dans ce tournoi.

Les joueurs de Curaçao ont réussi cet exploit samedi dernier en faisant match nul 0 à 0 face à l'Équateur, en bonne partie grâce au brio du gardien de but Eloy Room, qui a réalisé 15 arrêts.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur sportif Jean-François Baril, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés

  • Soccer ou foot ? Le débat qui divise les amateurs et l'équipe de Signé Lévesque`;
  • Vague de solidarité à l'endroit d'Ismaël Koné, blessé lors du match face au Qatar;
  • Défaite des Alouettes par la marque de 32 à 29 face aux Elks d'Edmonton;
  • Victoire des Blue Jays de Toronto portés par le retour de Vladimir Guerrero Jr.

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