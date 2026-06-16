Quelques jours après la sanction de seize policiers du poste de Montréal-Nord pour des allégations d’actes racistes et discriminatoires, les pratiques policières sont scrutées à la loupe.

Des manifestations ont éclaté à proximité du poste 39 du SPVM de Montréal lundi soir pour dénoncer le racisme systémique dont sont victimes les personnes racisées, notamment dans cette partie de la métropole.

Les citoyens victimes de ces actes se sentent dépassés et regrettent que la couleur de peau divise encore autant en 2026.

Écoutez Patrick Lagacé revenir sur le scandale qui secoue le poste de police de Montréal-Nord, mardi.

Vous pouvez rattraper l'entrevue avec Stanley Bastien, chauffeur de limousine à Montréal,en suivant ce lien.