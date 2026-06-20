 Aller au contenu
Crise de l’abordabilité

Prix des logements: des augmentations de loyer jusqu'à 50% dénoncées

par 98.5

0:00
4:52

Entendu dans

Signé Lévesque

le 20 juin 2026 09:54

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Prix des logements: des augmentations de loyer jusqu'à 50% dénoncées
La crise du logement ne semble pas s’améliorer. / Adobe Stock

Alors que la date du 1er juillet approche à grands pas, la crise du logement ne semble pas s’améliorer.

Récemment, le Tribunal administratif du logement a autorisé des augmentations de loyer de 35% et 50% en raison de travaux réalisés par les propriétaires.

Si ces cas restent extraordinaires, la moyenne des hausses de loyer a augmenté significativement cette année, passant de 3 à 5% au Québec.

Écoutez Félix Marois, organisateur communautaire pour le Bureau d’animation et d'information-logement du Québec métropolitain, avec Denis Lévesque.

Vous aimerez aussi

Sommes-nous trop nostalgiques des époques passées?
Signé Lévesque
Sommes-nous trop nostalgiques des époques passées?
0:00
6:29
La pluie oblige le report de certains travaux routiers à Montréal
Signé Lévesque
La pluie oblige le report de certains travaux routiers à Montréal
0:00
3:43
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Disiz mis à l’honneur par les Francos de Montréal
Rattrapage
Rap francophone
Disiz mis à l’honneur par les Francos de Montréal
Les Québécois indécis: «La campagne électorale va être fondamentale»
Rattrapage
Élections provinciales
Les Québécois indécis: «La campagne électorale va être fondamentale»
Sommes-nous trop nostalgiques des époques passées?
Rattrapage
Souvenirs idéalisés
Sommes-nous trop nostalgiques des époques passées?
Saint-Jean-Baptiste: d’où vient la fête nationale du Québec
Rattrapage
24 juin
Saint-Jean-Baptiste: d’où vient la fête nationale du Québec
Vacances: Le casse-tête de l'organisation pour les parents
Rattrapage
Congés scolaires
Vacances: Le casse-tête de l'organisation pour les parents
Diane Dufresne à travers ses performances de la Saint-Jean
Rattrapage
Fête nationale
Diane Dufresne à travers ses performances de la Saint-Jean
Le racisme systémique: «Une notion scientifique» -Frédéric Bérard
Rattrapage
Un phénomène aussi présent au Québec
Le racisme systémique: «Une notion scientifique» -Frédéric Bérard
Le bassiste de Kiss en Mauricie: une bonne prise pour une salle de Shawinigan
Rattrapage
Le tour des régions
Le bassiste de Kiss en Mauricie: une bonne prise pour une salle de Shawinigan
Qlub social: une alternative québécoise et sécuritaire aux grandes plateformes?
Rattrapage
Réseaux sociaux
Qlub social: une alternative québécoise et sécuritaire aux grandes plateformes?
Accord iranien: «Trump sent la soupe chaude pour les élections de mi-mandat»
Rattrapage
Entente iranienne contestée
Accord iranien: «Trump sent la soupe chaude pour les élections de mi-mandat»
Haïti est le premier pays éliminé de la Coupe du monde de soccer
Rattrapage
Mondial 2026
Battus par le Brésil
Haïti est le premier pays éliminé de la Coupe du monde de soccer
La pluie oblige le report de certains travaux routiers à Montréal
Rattrapage
Du répit pour les usagers
La pluie oblige le report de certains travaux routiers à Montréal
Été pluvieux: «On n'est pas du bon bord de la circulation atmosphérique»
Rattrapage
1000 millimètres de pluie en un jour
Été pluvieux: «On n'est pas du bon bord de la circulation atmosphérique»
Enquête sur le meurtre de Rachelle Wrathmall, 19 ans après les faits
Rattrapage
Son mari retrouvé par La Presse
Enquête sur le meurtre de Rachelle Wrathmall, 19 ans après les faits