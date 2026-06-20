Crise de l’abordabilité

Alors que la date du 1er juillet approche à grands pas, la crise du logement ne semble pas s’améliorer.

Récemment, le Tribunal administratif du logement a autorisé des augmentations de loyer de 35% et 50% en raison de travaux réalisés par les propriétaires.

Si ces cas restent extraordinaires, la moyenne des hausses de loyer a augmenté significativement cette année, passant de 3 à 5% au Québec.

Écoutez Félix Marois, organisateur communautaire pour le Bureau d’animation et d'information-logement du Québec métropolitain, avec Denis Lévesque.