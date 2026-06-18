Devrait-on plafonner les cotisations syndicales?

Marc Ranger, ancien directeur québécois du SCFP, se penche sur la pertinence de plafonner les cotisations syndicales.

Il explique que la moyenne des cotisations au Québec s’élève à 1,7 % du salaire brut, un montant réparti entre les services de base de la centrale et la vie syndicale locale.

Il s'oppose à un plafonnement gouvernemental, rappelant que les taux sont votés démocratiquement par les membres en assemblée, comparant ces frais à une assurance essentielle pour protéger la vie professionnelle des travailleurs.

Écoutez Marc Ranger, ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, jeudi à La commission.