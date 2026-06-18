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Devrait-on plafonner les cotisations syndicales?

«Faut pas sous-estimer l’intelligence des membres syndiqués»

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Entendu dans

La commission

le 18 juin 2026 13:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Faut pas sous-estimer l’intelligence des membres syndiqués»
Des personnes participent à une manifestation organisée par plusieurs groupes syndicaux pour protester un nouveau projet de loi syndical du gouvernement du Québec, à Montréal, le samedi 29 novembre 2025. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Marc Ranger, ancien directeur québécois du SCFP, se penche sur la pertinence de plafonner les cotisations syndicales.

Il explique que la moyenne des cotisations au Québec s’élève à 1,7 % du salaire brut, un montant réparti entre les services de base de la centrale et la vie syndicale locale.

Il s'oppose à un plafonnement gouvernemental, rappelant que les taux sont votés démocratiquement par les membres en assemblée, comparant ces frais à une assurance essentielle pour protéger la vie professionnelle des travailleurs.

Écoutez Marc Ranger, ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, jeudi à La commission. 

«De vouloir plafonner la cotisation, je trouve qu’on commence à s’ingérer beaucoup, beaucoup dans certaines organisations [...] et il ne faut pas sous-estimer l’intelligence des membres syndiqués.»

Marc Ranger

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