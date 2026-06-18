Un pont vers nulle part maintenu

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commentent la décision du gouvernement de la CAQ d'abandonner le projet de prolongement de la route 138 sur la Basse-Côte-Nord, un tronçon de 425 kilomètres.

Si les animateurs s'entendent sur la nécessité de faire des choix financiers, ils dénoncent l'absurdité du maintien de la construction d'un pont sur la rivière du Gros Mécatina, qui ne mènera désormais nulle part.

Le projet initial représentait un investissement de 700 millions de dollars, des fonds que le gouvernement prévoit maintenant de réorienter vers d'autres infrastructures existantes de la province...

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez à ce sujet, jeudi midi avec Nathalie Normandeau.