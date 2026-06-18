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Pistes cyclables, itinérance, économie...

Votre perception de Montréal est-elle positive?

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Entendu dans

La commission

le 18 juin 2026 13:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Votre perception de Montréal est-elle positive?
Avec ses enjeux comme l’itinérance, la congestion et la vie culturelle, quelle est la réputation de Montréal? / Friedberg/ Adobe Stock

Pierre Gince, président de Mesure Média, analyse l’évolution de la réputation de Montréal.

En s'appuyant sur des données de presse écrite, il dresse un bilan comparatif des débuts de mandat de Valérie Plante et de Soraya Martinez Ferrada.

L'analyse révèle des priorités bien différentes: si l'itinérance s'impose comme un enjeu d’actualité dominant, la nouvelle mairesse se distingue par une couverture médiatique accrue et un discours nettement plus axé sur l’économie et les relations avec la Chambre de commerce.

Écoutez Pierre Gince, président de Mesure Média, discuter de la réputation de Montréal et les perceptions contrastées sur la ville, jeudi. 

Montréal est fréquemment mentionnée dans la presse québécoise et internationale, notamment en France, et sa réputation est façonnée par divers acteurs et événements, tels que le Canadien, la F1 et le SPVM.

«Dans la fin du mandat de madame Plante, elle a mentionné le mot "chambre de commerce" dix fois. Mme Martinez Ferrada, 227 fois.»

Pierre Gince

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