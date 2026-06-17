Le choc des idées

Luc Ferrandez présente une initiative regroupant une dizaine d'organisations pour améliorer l'accès aux berges, proposant notamment des protections légales pour les propriétaires fonciers.

Les commissaires analysent ensuite le dernier sondage Léger, qui place Paul St-Pierre Plamondon en tête pour le poste de premier ministre, tout en soulignant un fort taux d'insatisfaction envers le gouvernement.

Enfin, le duo débat de la centralisation du réseau de la santé orchestrée par Christian Dubé via Santé Québec. Nathalie Normandeau se dit profondément déçue par ce choix, y voyant une uniformisation inefficace face aux besoins des régions.

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi après-midi à La commission.