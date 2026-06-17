Priorisation des places en garderie

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent d'un nouveau projet de règlement du gouvernement de la CAQ, prévu pour le 1ᵉ r avril 2027.

Ce règlement vise à prioriser l'accès aux places subventionnées en garderie pour les citoyens canadiens et les résidents permanents, reléguant les demandeurs d'asile et les étudiants étrangers aux places résiduelles.

Alors que certains auditeurs soutiennent cette mesure pour protéger les familles québécoises, les animateurs se montrent critiques.

Nathalie Normandeau qualifie la décision de discriminatoire et dénuée de vision, tandis que Luc Ferrandez souligne l'importance des garderies pour maintenir ces travailleurs sur le marché de l'emploi.

Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi midi à La commission.