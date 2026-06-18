Deuxième match du tournoi

Le Canada jouera son deuxième match de la Coupe du monde face au Qatar, jeudi, à Vancouver.
Après un match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine, ils tenteront d’aller chercher une première victoire dans le tournoi.
Après une blessure aux ischio-jambiers, le joueur Alphonso Davies sera de nouveau disponible pour jouer, même s’il ne sera probablement pas titularisé pour le moment.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour ce deuxième match, jeudi, à Lagacé le matin.
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