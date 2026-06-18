 Aller au contenu
Deuxième match du tournoi

Coupe du monde: le Canada s'apprête à affronter le Qatar

par 98.5

0:00
4:54

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 juin 2026 05:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Coupe du monde: le Canada s'apprête à affronter le Qatar
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le Canada jouera son deuxième match de la Coupe du monde face au Qatar, jeudi, à Vancouver.

Après un match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine, ils tenteront d’aller chercher une première victoire dans le tournoi.

Après une blessure aux ischio-jambiers, le joueur Alphonso Davies sera de nouveau disponible pour jouer, même s’il ne sera probablement pas titularisé pour le moment.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour ce deuxième match, jeudi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés 

  • Le Portugal et l’Angleterre ont fait leur entrée dans le Mondial;
  • La Victoire de Montréal repêche une défenseuse avec son 12e choix de première ronde.

Vous aimerez aussi

«On s'attend à ce que soit lui qui délivre l'équipe nationale» -Patrice Bernier
Les amateurs de sports
«On s'attend à ce que soit lui qui délivre l'équipe nationale» -Patrice Bernier
0:00
7:26
Kylian Mbappé répond présent face au Sénégal
Bonsoir les sportifs
Kylian Mbappé répond présent face au Sénégal
0:00
13:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Happée par un poids lourd: une adolescente de 13 ans perd la vie
Rattrapage
Drame à Saint-Hyacinthe
Happée par un poids lourd: une adolescente de 13 ans perd la vie
Soins à domicile: «C'est quoi, le plan? Qu'est-ce qu'on va faire?»
Rattrapage
Baisse des ressources
Soins à domicile: «C'est quoi, le plan? Qu'est-ce qu'on va faire?»
Simon Paré-Poupart: le «vidangeur» québécois qui séduit le New York Times
Rattrapage
Journée mondiale des éboueurs
Simon Paré-Poupart: le «vidangeur» québécois qui séduit le New York Times
Un gouvernement minoritaire peut-il mieux faire qu'un gouvernement majoritaire?
Rattrapage
Élections d'octobre
Un gouvernement minoritaire peut-il mieux faire qu'un gouvernement majoritaire?
Fossé de la discipline: pourquoi le Québec n'est pas la Suède ni le Japon?
Rattrapage
Société
Fossé de la discipline: pourquoi le Québec n'est pas la Suède ni le Japon?
Une compétition de tir de barrage organisée par le gardien Zachary Fucale
Rattrapage
Make your moves
Une compétition de tir de barrage organisée par le gardien Zachary Fucale
Il veut battre un record Guinness pour une bonne cause
Rattrapage
Plus grosse fleur de lys humaine
Il veut battre un record Guinness pour une bonne cause
Un film biographique sur Johnny Hallyday en préparation
Rattrapage
Musique et cinéma
Un film biographique sur Johnny Hallyday en préparation
Coupe du Monde 2026: Arcadio Marcuzzi donne des nouvelles de son roadtrip
Rattrapage
Mondial 2026
Retour sur les premiers matchs
Coupe du Monde 2026: Arcadio Marcuzzi donne des nouvelles de son roadtrip
Les places dans les camps de jour de plus en plus rares à Montréal
Rattrapage
Dilemme pour les parents?
Les places dans les camps de jour de plus en plus rares à Montréal
Faut-il se battre pour ajouter un émoji poutine dans nos téléphones?
Rattrapage
«L’émoji de frite n’est pas suffisant»
Faut-il se battre pour ajouter un émoji poutine dans nos téléphones?
L'ombudsman se penche sur les délais de traitement de Revenu Canada
Rattrapage
Inefficacité
L'ombudsman se penche sur les délais de traitement de Revenu Canada
Amendement refusé: «Ils laissent de côté une protection pour les victimes»
Rattrapage
Projet de loi adopté trop rapidement?
Amendement refusé: «Ils laissent de côté une protection pour les victimes»
La cavale de Joey le kangourou est terminée
Rattrapage
Wallaby à Boucherville
La cavale de Joey le kangourou est terminée