Gestion de crise au SPVM

Après l'annonce du ministre de la Sécurité intérieure de nommer un observateur indépendant pour suivre l'enquête du SPVM au Poste 39, les commissaires se réjouissent de cette voie de passage jugée très sage.

Le duo insiste toutefois sur la nécessité d'un leadership fort de la part de la mairie de Montréal pour s'attaquer aux causes profondes de la discrimination socio-économique à Montréal-Nord.

Écoutez la discussion des commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur la crise qui frappe le SPVM et Montréal-Nord, lundi après-midi.

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