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Gestion de crise au SPVM

Rattrapage à Montréal-Nord: «Pendant des années, on a laissé pourrir ça»

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Entendu dans

La commission

le 15 juin 2026 13:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Rattrapage à Montréal-Nord: «Pendant des années, on a laissé pourrir ça»
La mairesse de Montréal est en faveur d'une enquête indépendante sur le poste 39 du SPVM à Montréal-Nord. / Jerome/ Adobe Stock

Après l'annonce du ministre de la Sécurité intérieure de nommer un observateur indépendant pour suivre l'enquête du SPVM au Poste 39, les commissaires se réjouissent de cette voie de passage jugée très sage.

Le duo insiste toutefois sur la nécessité d'un leadership fort de la part de la mairie de Montréal pour s'attaquer aux causes profondes de la discrimination socio-économique à Montréal-Nord.

Écoutez la discussion des commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur la crise qui frappe le SPVM et Montréal-Nord, lundi après-midi. 

Autre sujet abordé

  • Le conflit politique opposant le Parti québécois au Parti libéral, à la suite des propos de Paul St-Pierre Plamondon liant le PLQ au crime organisé.

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