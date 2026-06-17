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Baisse des ressources

Soins à domicile: «C'est quoi, le plan? Qu'est-ce qu'on va faire?»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 juin 2026 09:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Soins à domicile: «C'est quoi, le plan? Qu'est-ce qu'on va faire?»
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Patrick Lagacé revient sur l’entrevue qu’il a réalisée avec Benjamin Leclair, ancien sportif âgé d’une trentaine d'années qui est devenu tétraplégique à la suite d’un accident.

Ce dernier s’est vu réduire de moitié le nombre d’heures de soins à domicile auxquelles il avait droit cette année.

Fortement handicapé, il a besoin d’aide pour des tâches du quotidien: se doucher, aller aux toilettes, se nourrir…

Mais face à la réduction drastique des ressources, on lui demande des sacrifices inhumains, comme de le nourrir pendant qu’il fait ses besoins, pour économiser du temps et de l’argent...

Écoutez l’animateur Patrick Lagacé commenter le tout, mercredi, à l’émission Lagacé le matin.

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