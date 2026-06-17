L'essai Ordures! Journal d'un vidangeur, publié aux éditions Lux par le sociologue et éboueur Simon Paré-Poupart, connaît un succès retentissant bien au-delà de nos frontières.

Après avoir décroché une couverture dans le prestigieux journal Le Monde à Paris, voilà que l'ouvrage s'attire les éloges du New York Times.

Le quotidien américain va jusqu'à comparer l'auteur au célèbre chef Anthony Bourdain pour sa capacité à lever le voile sur un milieu méconnu.

Au micro de Patrick Lagacé, Simon Paré-Poupart profite de la Journée mondiale des éboueurs pour valoriser ces métiers essentiels que la société tend trop rapidement à oublier.

Écoutez le vidangeur, sociologue et auteur du livre Ordures!, mercredi à Lagacé le matin.