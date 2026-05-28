Une performance magistrale de Victor Wembanyama (28 points) a permis aux Spurs de San Antonio de vaincre le Thunder d'Oklahoma City par la marque de 118-91 jeudi soir.

Cette victoire décisive force ainsi la tenue d'un septième match ce samedi.

Écoutez le spécialiste basketball de Cogeco Média, Maxim P. Paquet, résumer ce qui s'est passé dans le match no 6 entre les Spurs et le Thunder.

Le jeune phénomène français a abordé cette rencontre avec une mentalité de guerrier, dominant une équipe du Thunder qui a semblé complètement dépassée par la pression défensive des Spurs.

À l'inverse, la vedette d'OKC, Shai Gilgeous-Alexander, a été limitée à seulement 15 points, bien loin de sa production habituelle.