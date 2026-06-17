Victoire 3-0

À bientôt 39 ans, le joueur argentin Lionel Messi a porté à lui seul son équipe vers la victoire contre l’Algérie.
Les Français ont aussi défait le Sénégal, champion d’Afrique en 2026, 3-1 avec deux buts de Kylian Mbappé.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter les derniers résultats du tournoi, mercredi, à Lagacé le matin.
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