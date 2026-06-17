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Victoire 3-0

Coupe du monde: Lionel Messi s’amuse avec les Algériens

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 juin 2026 05:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Coupe du monde: Lionel Messi s’amuse avec les Algériens
Lionel MEssi a marqué trois buts lors de la première rencontre de l'Argentine à la Coupe du monde. / AP Photo/Charlie Riedel

À bientôt 39 ans, le joueur argentin Lionel Messi a porté à lui seul son équipe vers la victoire contre l’Algérie.

Les Français ont aussi défait le Sénégal, champion d’Afrique en 2026, 3-1 avec deux buts de Kylian Mbappé.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter les derniers résultats du tournoi, mercredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Reprise de la période des transactions dans la LNH;
  • Patrick Roy pourrait-il être le nouveau directeur général des Maple Leafs?;
  • Les Blue Jays remontent la pente.

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