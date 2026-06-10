Un retour dans la LNH à Edmonton?

Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- L'AJLNH a officiellement demandé à la LNH de relancer et de mener à terme l'enquête qui entoure le court et controversé passage de Mike Babcock avec les Blue Jackets de Columbus;
- Il aurait davantage de plaintes envers Mike Babcock que celles connues du grand public;
- Un premier match à domicile pour les Alouettes, vendredi, à Montréal;
- Les Chiefs de Kansas City prolongent le contrat de leur quart Patrick Mahomes;
- Tennis: Victoria Mboko se blesse à Londres;
- Soccer: Ismaël Koné était fiévreux et il a quitté l'entraînement;
- On parle du bilan de santé de l'équipe canadienne de soccer;
- On demande une modification au maillot d'Haïti;
- Pascal Rhéaume devient l'entraîneur des Sceptres de Toronto.