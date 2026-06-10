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Un retour dans la LNH à Edmonton?

L'AJLNH demande de relancer et de mener à terme l'enquête envers Mike Babcock

par 98.5 Sports

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15:48

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 10 juin 2026 21:38

Avec

Thomas Mercier
Thomas Mercier
Jean-François Baril
Jean-François Baril
L'AJLNH demande de relancer et de mener à terme l'enquête envers Mike Babcock
Thomas Mercier / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • L'AJLNH a officiellement demandé à la LNH de relancer et de mener à terme l'enquête qui entoure le court et controversé passage de Mike Babcock avec les Blue Jackets de Columbus;
  • Il aurait davantage de plaintes envers Mike Babcock que celles connues du grand public;
  • Un premier match à domicile pour les Alouettes, vendredi, à Montréal;
  • Les Chiefs de Kansas City prolongent le contrat de leur quart Patrick Mahomes;
  • Tennis: Victoria Mboko se blesse à Londres;
  • Soccer: Ismaël Koné était fiévreux et il a quitté l'entraînement;
  • On parle du bilan de santé de l'équipe canadienne de soccer;
  • On demande une modification au maillot d'Haïti;
  • Pascal Rhéaume devient l'entraîneur des Sceptres de Toronto.

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