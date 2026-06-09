Blessé au genou

Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets abordés
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- Moïse Bombito, Alphonso Davies et Ralph Priso s'entraînent à l'écart en raison de blessures.
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- Élimination des Canadiens Gabriel Diallo et Denis Shapovalov au tournoi de Bois-le-Duc.
- Défaite de Leylah Fernandez en simple au tournoi de Queen's Club face à Katie Boulter.
- Michael McCarron signe un contrat de 6 ans et 20 millions $ avec le Wild du Minnesota.
- LPHF: La Victoire de Montréal perd la défenseuse Erin Ambrose et l'attaquante Laura Stacey au profit de Las Vegas.