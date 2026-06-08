Bientôt échangé

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Les Canucks de Vancouver ont manifesté un intérêt envers Brendan Gallagher

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 8 juin 2026 21:39

Avec

Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Les Canucks de Vancouver ont manifesté un intérêt envers Brendan Gallagher
Maxime Sarrasin / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Le dossier de Brendan Gallagher serait sur le bureau de direction des Canucks de Vancouver;
  • Dylan Larkin, des Red Wings de Detroit, privilégie le Wild du Minnesota, les Golden Knights de Las Vegas et les Panthers de la Floride pour un transfert;
  • Mike Babcock pourrait-il se retrouver à Edmonton?
  • Félix Auger-Aliassime atteint le 4ᵉ rang mondial de l'ATP après Roland Garros;
  • Les Alouettes de Montréal recrutent Anthony Vandal et Terry Owens;
  • Donald Trump assiste à la finale de la NBA au Madison Square Garden, entraînant des mesures de sécurité et une flambée des prix des billets.

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