Bientôt échangé

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Le dossier de Brendan Gallagher serait sur le bureau de direction des Canucks de Vancouver;
- Dylan Larkin, des Red Wings de Detroit, privilégie le Wild du Minnesota, les Golden Knights de Las Vegas et les Panthers de la Floride pour un transfert;
- Mike Babcock pourrait-il se retrouver à Edmonton?
- Félix Auger-Aliassime atteint le 4ᵉ rang mondial de l'ATP après Roland Garros;
- Les Alouettes de Montréal recrutent Anthony Vandal et Terry Owens;
- Donald Trump assiste à la finale de la NBA au Madison Square Garden, entraînant des mesures de sécurité et une flambée des prix des billets.