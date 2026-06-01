Filosa en rafale

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville à l'émission, Bonsoir les sportifs.
Le bilan de saison des Canadiens
- Le DG Kent Hughes est plus que satisfait de la saison étonnante des Canadiens;
- Est-ce que l'échange raté de justesse à la date limite des échanges - avec les Maple Leafs de Toronto - pourrait survenir cet été?
- Le DG évasif sur le statut de Kirby Dach;
- Samuel Montembeault ne croit pas que son aventure est terminée avec le Tricolore;
- Patrik Laine aurait pu revenir au jeu progressivement;
- Brendan Gallagher a fait une sortie de classe;
- Dobes parle avec éloquence de Marco Marciano, l'instructeur des gardiens du Tricolore.
- Cole Caufield estime qu'il a été pourri, mais Kent Hughes a rappelé le cas Mitch Marner;
- Les dirigeants de l'équipe ont l'intention de discuter d'un nouveau contrat avec Ivan Demidov.
Les autres sujets discutés
- Marcelo Flores a subi une déchirure au genou et ne sera pas disponible pour le Canada à la Coupe du monde;
- Le Canada dispute un match amical contre l'Ouzbekistan;
- Christian M'Billi se prépare à affronter Canelo Alvarez;
- Félix Auger-Aliassime passe en quarts de finale à Roland-Garros.