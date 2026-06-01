 Aller au contenu
Filosa en rafale

Les larmes de Gallagher et les décisions à venir des Canadiens

par 98.5 Sports

0:00
19:04

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 1 juin 2026 21:42

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Les larmes de Gallagher et les décisions à venir des Canadiens
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville à l'émission, Bonsoir les sportifs.

Le bilan de saison des Canadiens

  • Le DG Kent Hughes est plus que satisfait de la saison étonnante des Canadiens;
  • Est-ce que l'échange raté de justesse à la date limite des échanges - avec les Maple Leafs de Toronto - pourrait survenir cet été?
  • Le DG évasif sur le statut de Kirby Dach;
  • Samuel Montembeault ne croit pas que son aventure est terminée avec le Tricolore;
  • Patrik Laine aurait pu revenir au jeu progressivement;
  • Brendan Gallagher a fait une sortie de classe;
  • Dobes parle avec éloquence de Marco Marciano, l'instructeur des gardiens du Tricolore.
  • Cole Caufield estime qu'il a été pourri, mais Kent Hughes a rappelé le cas Mitch Marner;
  • Les dirigeants de l'équipe ont l'intention de discuter d'un nouveau contrat avec Ivan Demidov.

Les autres sujets discutés

  • Marcelo Flores a subi une déchirure au genou et ne sera pas disponible pour le Canada à la Coupe du monde;
  • Le Canada dispute un match amical contre l'Ouzbekistan;
  • Christian M'Billi se prépare à affronter Canelo Alvarez;
  • Félix Auger-Aliassime passe en quarts de finale à Roland-Garros.

Vous aimerez aussi

«Ils sont conséquents» -Martin McGuire
Le Québec maintenant
«Ils sont conséquents» -Martin McGuire
0:00
7:04
Dennis Hull, frère de Bobby Hull, rend l'âme à 81 ans
Signé Lévesque
Dennis Hull, frère de Bobby Hull, rend l'âme à 81 ans
0:00
2:54
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Victor Wembanyama et les Spurs forcent un match ultime
Rattrapage
NBA
Victor Wembanyama et les Spurs forcent un match ultime
Confusion: une partisane insulte les Hurricanes... de Lethbridge
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Branché sur le sport
Confusion: une partisane insulte les Hurricanes... de Lethbridge
Le CF Montréal a besoin d'un stade couvert
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Changement de calendrier de la MLS
Le CF Montréal a besoin d'un stade couvert
Spurs contre Thunder: un choc de titans entre jeunes prodiges
Rattrapage
Une «finale avant la finale» dans la NBA
Spurs contre Thunder: un choc de titans entre jeunes prodiges
L'ultime victoire pour la Victoire de Montréal
Rattrapage
Premier titre de la coupe Walter
L'ultime victoire pour la Victoire de Montréal
Un pari fou à 300 000$ pour envoyer 200 fans en Caroline dans un Boeing 737
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un gros coup marketing
Un pari fou à 300 000$ pour envoyer 200 fans en Caroline dans un Boeing 737
«Les meilleures quatre années et demie de ma carrière» -Kent Hughes
Rattrapage
Les Canadiens en avance sur leur plan
«Les meilleures quatre années et demie de ma carrière» -Kent Hughes
Petit malaise entre Jakub Dobes et les gens d'ESPN
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Branché sur le sport
Petit malaise entre Jakub Dobes et les gens d'ESPN
Une seule équipe a remporté la coupe Stanley: laquelle?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Après deux séries remportées en sept matchs
Une seule équipe a remporté la coupe Stanley: laquelle?
L'ambiance des matchs du Tricolore séduit aux États-Unis
Rattrapage
Branché sur le sport
L'ambiance des matchs du Tricolore séduit aux États-Unis
Lindy Ruff tente d'initier une guéguerre de mots avec Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
Lindy Ruff tente d'initier une guéguerre de mots avec Martin St-Louis
Amateur des Canadiens: le séjour de rêve de l'Australien Perry Clinton
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Branché sur le sport
Amateur des Canadiens: le séjour de rêve de l'Australien Perry Clinton
«Tous les jours, il faut que tu recommences» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
«Tous les jours, il faut que tu recommences» -Martin St-Louis
Les amateurs des Sabres sont déchaînés durant les séries
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Branché sur le sport
Les amateurs des Sabres sont déchaînés durant les séries