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Il a immortalisé ses empreintes

Javier Bardem honoré à Hollywood sous les yeux de Denis Villeneuve

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 juin 2026 15:43

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Javier Bardem honoré à Hollywood sous les yeux de Denis Villeneuve
Javier Bardem sera honoré lors de la cérémonie d'empreintes de mains et de pieds qui aura lieu le mardi 16 juin 2026 au TCL Chinese Theatre de Los Angeles. / (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

À Los Angeles, l'acteur Javier Bardem a immortalisé ses empreintes sur Hollywood Boulevard lors d'une cérémonie surprise où son ami, le réalisateur Denis Villeneuve, était présent.

Ce dernier a salué les qualités humaines de l’acteur. 

Écoutez la chronique culturelle de Marjorie Vallée, mercredi après-midi au Québec maintenant

Autres sujets abordés:

  • La justice américaine a rejeté la plainte pour agression sexuelle de la chanteuse Dawn Richard contre Sean «Puff Daddy» Combs; 
  • Les rumeurs s'intensifient autour du mariage imminent de Taylor Swift et Travis Kelce.

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