Il a immortalisé ses empreintes

À Los Angeles, l'acteur Javier Bardem a immortalisé ses empreintes sur Hollywood Boulevard lors d'une cérémonie surprise où son ami, le réalisateur Denis Villeneuve, était présent.

Ce dernier a salué les qualités humaines de l’acteur.

Écoutez la chronique culturelle de Marjorie Vallée, mercredi après-midi au Québec maintenant.

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