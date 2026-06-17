Il a immortalisé ses empreintes

À Los Angeles, l'acteur Javier Bardem a immortalisé ses empreintes sur Hollywood Boulevard lors d'une cérémonie surprise où son ami, le réalisateur Denis Villeneuve, était présent.
Ce dernier a salué les qualités humaines de l’acteur.
Écoutez la chronique culturelle de Marjorie Vallée, mercredi après-midi au Québec maintenant.
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