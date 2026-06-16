Le gouvernement américain a interdit l’exportation du nouveau modèle d’intelligence artificielle d’Anthropic.
Écoutez Philippe Goulet Coulombe commenter cette nouvelle au micro de Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- Cette interdiction a été motivée en raison de préoccupations de sécurité, dit-on;
- Le PDG d’Amazon a alerté le secrétaire au Trésor sur les risques de cyberattaques, soulignant l’impact économique et la rapidité d’évolution de l’IA.
- On insiste sur l’importance d’un encadrement législatif pour éviter de tels problèmes, alors que des centaines de milliards de dollars sont en jeu.