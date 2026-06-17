Projet pilote dans deux CIUSSS

Santé Québec est, jusqu'à présent, plutôt satisfait du déploiement du Dossier santé numérique dans deux CIUSSS, malgré plusieurs anicroches et de nombreux ajustements.

C'est ce que la société d'État a souligné mercredi lors d'un point de presse sur le sujet, près de six mois après le lancement du projet pilote.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville brosser le portrait de la situation au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.