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Projet pilote dans deux CIUSSS

DSN: «Règle générale, le personnel médical semble s'adapter plutôt bien»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 juin 2026 15:32

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
DSN: «Règle générale, le personnel médical semble s'adapter plutôt bien»
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Santé Québec est, jusqu'à présent, plutôt satisfait du déploiement du Dossier santé numérique dans deux CIUSSS, malgré plusieurs anicroches et de nombreux ajustements.

C'est ce que la société d'État a souligné mercredi lors d'un point de presse sur le sujet, près de six mois après le lancement du projet pilote.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville brosser le portrait de la situation au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.

«Règle générale, le personnel médical semble s'adapter plutôt bien. Les réflexes arrivent de plus en plus rapidement du côté du personnel soignant. Et c'est quand même, il faut le dire, un changement technologique majeur, ce n’est pas accessoire ce qu'on fait.»

Philippe Bonneville

Écoutez le journaliste discuter ensuite de l'éventuelle implantation du DSN dans d'autres CIUSSS du Québec.

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