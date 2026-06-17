Dans une période de sondages difficiles

Le ministre du Travail, Jean Boulet, ne sollicitera pas de nouveau mandat avec la Coalition avenir Québec (CAQ).

Bien qu'il se préparait à faire campagne, sa réflexion s'est accélérée à la suite de pressions psychologiques intenses, notamment une décapitation simulée et une manifestation devant sa résidence.

Ce départ s'inscrit dans une période de transition pour la CAQ qui, à la traîne dans les sondages, amorcera l'annonce de ses candidatures ce samedi, alors que ses opposants possèdent déjà une nette longueur d'avance.

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau du bureau parlementaire de Cogeco à Québec, décrire la situation, mercredi au Québec maintenant.