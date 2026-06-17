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Dans une période de sondages difficiles

Le départ surprise de Jean Boulet secoue la Coalition avenir Québec

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 juin 2026 15:30

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Le départ surprise de Jean Boulet secoue la Coalition avenir Québec
Louis Lacroix / Cogeco Média

Le ministre du Travail, Jean Boulet, ne sollicitera pas de nouveau mandat avec la Coalition avenir Québec (CAQ).

Bien qu'il se préparait à faire campagne, sa réflexion s'est accélérée à la suite de pressions psychologiques intenses, notamment une décapitation simulée et une manifestation devant sa résidence. 

Ce départ s'inscrit dans une période de transition pour la CAQ qui, à la traîne dans les sondages, amorcera l'annonce de ses candidatures ce samedi, alors que ses opposants possèdent déjà une nette longueur d'avance.

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau du bureau parlementaire de Cogeco à Québec, décrire la situation, mercredi au Québec maintenant

«Monsieur Boulet a annoncé ça ce matin à Trois-Rivières. Pourtant, il y a encore quelques semaines, il disait qu'il serait sur les rangs et, selon mes informations, écoute, on a même pris sa photo pour la campagne électorale il y a à peu près deux semaines...»

Louis Lacroix

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