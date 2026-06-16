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Mondial 2026

«New York est le coeur de cette coupe du monde» -Meeker Guerrier

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 juin 2026 20:10

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«New York est le coeur de cette coupe du monde» -Meeker Guerrier
Meeker Guerrier / Cogeco Média

Écoutez Meeker Guerrier, présent à New York, nous parler de l'ambiance qui règne à la Coupe du monde, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • New York est au centre de ce Mondial 2026;
  • On parle de la diversité des supporters dans la grosse pomme;
  • L'importance de l’événement dans les médias sportifs américains;
  • La difficulté d’obtenir des visas pour les partisans africains;
  • L’impact médiatique du gardien du Cap-Vert;
  • Le deuxième but de Kylian Mbappé, mardi, contre le Sénégal, était spectaculaire.

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