Écoutez Meeker Guerrier, présent à New York, nous parler de l'ambiance qui règne à la Coupe du monde, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- New York est au centre de ce Mondial 2026;
- On parle de la diversité des supporters dans la grosse pomme;
- L'importance de l’événement dans les médias sportifs américains;
- La difficulté d’obtenir des visas pour les partisans africains;
- L’impact médiatique du gardien du Cap-Vert;
- Le deuxième but de Kylian Mbappé, mardi, contre le Sénégal, était spectaculaire.