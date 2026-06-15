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Match nul entre Cap-Vert et l'Espagne

«C'est l'un des plus grands exploits de l'histoire» -Vincent Destouches

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 juin 2026 19:56

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Vincent Destouches
Vincent Destouches
«C'est l'un des plus grands exploits de l'histoire» -Vincent Destouches
Les joueurs de Cap-Vert après leur exploit contre l'Espagne. / Erik S. Lesser

Chaque Coupe du monde amène son lot de surprises et le Cap-Vert en a causé toute une, lundi, en soutirant un verdict nul de 0-0 contre l'Espagne, championne en titre de l'Euro.

Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches commenter la journée d'activité de la Coupe du monde avec Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Le verdict nul du Cap-Vert: «C'est l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du monde»;
  • De «petits» pays ont donné du fil à retordre à de grandes nations de foot en fin de semaine;
  • Le sélectionneur tunisien congédié?
  • Ça ne va pas bien pour les pays d'Amérique du Sud, mais les représentants de l'Asie sont invaincus jusqu'ici;
  • La situation du Mondial avec 48 équipes;
  • On fait le point sur la situation du Canada au sein de son groupe.

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