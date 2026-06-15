Match nul entre Cap-Vert et l'Espagne

Chaque Coupe du monde amène son lot de surprises et le Cap-Vert en a causé toute une, lundi, en soutirant un verdict nul de 0-0 contre l'Espagne, championne en titre de l'Euro.
Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches commenter la journée d'activité de la Coupe du monde avec Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Le verdict nul du Cap-Vert: «C'est l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du monde»;
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