Match nul entre Cap-Vert et l'Espagne

Chaque Coupe du monde amène son lot de surprises et le Cap-Vert en a causé toute une, lundi, en soutirant un verdict nul de 0-0 contre l'Espagne, championne en titre de l'Euro.

Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches commenter la journée d'activité de la Coupe du monde avec Mario Langlois.

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