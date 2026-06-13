Ambiance du premier match du Mondial à Toronto

L’équipe de soccer du Canada a fait son entrée dans la Coupe du monde avec un match nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine.

Cet affrontement qui avait lieu à Toronto s’est déroulé sous une ambiance folle rythmée par les milliers de partisans canadiens qui avaient fait le déplacement.

L’excitation était palpable jusque sur le terrain où les joueurs ont pu être propulsés par les encouragements du public.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier commenter la première performance du Canada au Mondial, samedi, à l’émission Signé Lévesque.