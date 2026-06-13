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Ambiance du premier match du Mondial à Toronto

«Je pensais que j'allais perdre connaissance et perdre la voix»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 13 juin 2026 08:48

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Denis Lévesque
Denis Lévesque

et autres

«Je pensais que j'allais perdre connaissance et perdre la voix»
L’équipe de soccer du Canada a fait son entrée dans la Coupe du monde avec un match nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine. / AP Photo/Sam Balkansky

L’équipe de soccer du Canada a fait son entrée dans la Coupe du monde avec un match nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine.

Cet affrontement qui avait lieu à Toronto s’est déroulé sous une ambiance folle rythmée par les milliers de partisans canadiens qui avaient fait le déplacement.

L’excitation était palpable jusque sur le terrain où les joueurs ont pu être propulsés par les encouragements du public.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier commenter la première performance du Canada au Mondial, samedi, à l’émission Signé Lévesque.

«J'ai fait des stades un peu partout sur la planète, puis moi non plus je n'ai jamais rien entendu comme ça en sol canadien. Non mais sérieusement, c'était la folie. Écoute, je pensais que j'allais perdre connaissance et perdre la voix tellement j'ai pris des gens que je ne connaissais pas dans mes bras. Ça vous donne une idée.»

Meeker Guerrier

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