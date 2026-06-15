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La valeur du sport

Environ un million de nouveaux abonnés pour Paramount après le Gala UFC de Trump

par 98.5 Sports

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10:57

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 juin 2026 20:37

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Hugues Léger
Hugues Léger
Environ un million de nouveaux abonnés pour Paramount après le Gala UFC de Trump
Hugues Léger / Cogeco Média

Le gala UFC Freedom 250, présenté sur le site de la Maison-Blanche, pour le 80e anniversaire de Donald Trump, a attiré une foule monstre et s'est avéré payant pour Paramount.

Écoutez la chronique La valeur du sport avec Hughes Léger en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Donald Trump et Dana White ont renforcé leur alliance stratégique, ciblant l’électorat 18-34 ans et générant 1 million de nouveaux abonnés Paramount Plus, malgré un coût de production de 60 millions de dollars et 90 000 spectateurs sur site.

Hugues Léger souligne la légitimation des arts martiaux mixtes dans l’establishment américain et l’impact politique potentiel pour Trump avant les midterms de novembre 2024.

Autre sujet discuté

  • Les pauses «hydradation» de la Coupe du monde 2026 augmentant l’inventaire publicitaire pour Fox de 7 à 9 millions de dollars.

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