Montembeault va-t-il demeurer à Montréal?

La saison de la Ligue nationale de hockey est terminée. L'après-saison commence.
Écoutez Arpon Basu, de The Atlectic.com, discuter de ce qui s'en vient avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Transaction entre les Flyers et les Maple Leafs: un signe avant-coureur des prochaines semaines?
- Joueurs autonomes: «Beaucoup d'équipes cherchent la même chose»;
- L'influence de la date butoir du repêchage et la prudence des directeurs généraux;
- On analyse la réussite des Hurricanes de la Caroline grâce à l’identification de joueurs sous-évalués adaptés à leur système exigeant;
- Samuel Montembeault va-t-il demeurer avec les Canadiens? Arpon Basu pense que oui.