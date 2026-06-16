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Montembeault va-t-il demeurer à Montréal?

«Tu ne peux pas juger un gardien juste sur une saison» -Arpon Basu

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 juin 2026 19:22

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Tu ne peux pas juger un gardien juste sur une saison» -Arpon Basu
Samuel Montembeault. / AP/Nick Wass

La saison de la Ligue nationale de hockey est terminée. L'après-saison commence.

Écoutez Arpon Basu, de The Atlectic.com, discuter de ce qui s'en vient avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Transaction entre les Flyers et les Maple Leafs: un signe avant-coureur des prochaines semaines?
  • Joueurs autonomes: «Beaucoup d'équipes cherchent la même chose»;
  • L'influence de la date butoir du repêchage et la prudence des directeurs généraux;
  • On analyse la réussite des Hurricanes de la Caroline grâce à l’identification de joueurs sous-évalués adaptés à leur système exigeant;
  • Samuel Montembeault va-t-il demeurer avec les Canadiens? Arpon Basu pense que oui.

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