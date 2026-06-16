Les Golden Knights de Las Vegas ont annoncé que l'entraîneur John Tortorella ne sera pas de retour avec eux la saison prochaine.
Écoutez Stéphane Waite commenter les plus récentes nouvelles dans la LNH avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- John Tortorella ne sera pas de retour à Las Vegas;
- «À 68 ans, je pense que c'est une bonne décision de ne pas le ramener»;
- Selon Stéphane Waite, Tortorella a rempli son mandat;
- Qui pourrait être le prochain entraîneur des Golden Knights?
- Et qui pourrait être celui des Maple Leafs?
- Pourquoi Gerard Gallant, malgré ses succès, ne s'est pas replacé dans la LNH? Stéphane Waite a son idée là-dessus;
- On discute de la transaction entre les Flyers de Philadephie et les Maple Leafs de Toronto;
- On évoque le décès de Kyle Calder, l'ancien joueur des Blackhawks, à 47 ans.