L’histoire derrière le tournoi

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de soccer a été donné il y a seulement quelques jours et des partisans du monde entier ont pris d’assaut les stades du Canada, des États-Unis et du Mexique pour venir supporter les 48 pays représentés.

Avant d’être l’événement international que l’on connaît aujourd’hui, le tournoi a été un levier d’affranchissement des Jeux olympiques pour que les joueurs soient mieux mis en avant et mieux payés.

Écoutez l’historien Laurent Turcot analyser la portée symbolique de la compétition, samedi, à l’émission de Denis Lévesque.

Il retrace les grands moments de la Coupe du monde qui a traversé le temps et l’histoire contemporaine.