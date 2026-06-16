Jérôme Charlebois a assisté à la victoire

Tout le monde sait que Jérôme Charlebois est le fils du légendaire Robert, mais on oublie parfois que ça mère est Française. Et ça explique son amour pour les Bleus.
Écoutez Jérôme Charlebois, depuis le New Jersey, nous parler de ses émotions au terme du match France-Sénégal.
Les sujets discutés
- Le grand-père de Jérôme est le fondateur du Paris St-Germain;
- Jérôme Charlebois nous parle de l'ambiance de fête qui régnait dans le stade;
- «J'étais tellement heureux de voir mon Mbappé m'offrir deux buts».