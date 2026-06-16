Jérôme Charlebois a assisté à la victoire

Tout le monde sait que Jérôme Charlebois est le fils du légendaire Robert, mais on oublie parfois que ça mère est Française. Et ça explique son amour pour les Bleus.

Écoutez Jérôme Charlebois, depuis le New Jersey, nous parler de ses émotions au terme du match France-Sénégal.

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