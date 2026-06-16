Doublé de Mbappé

Championne de la Coupe du monde en 2018 et finaliste en 2022, la France a fait son entrée de belle façon, mardi, au Mondial, en battant le Sénégal 3-1 au New Jersey.
Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches commenter cette victoire en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Après une première demie médiocre, la France explose avec trois buts en deuxième demie contre le Sénégal;
- Kylian Mbappé est désormais le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 14 buts en trois Coupes du monde;
- Lionel Messi (13 buts) et MBappé en quête du record de 16 buts du Mondial;
- Aucune équipe sud-américaine n'avait remporté de match avant les rencontres de mardi;
- On parle de l’ambiance écossaise à Boston;
- L’impact économique et sportif des pauses hydratation;
- Les chances du Canada (87 %) de sortir de son groupe, selon The Athletic.