Doublé de Mbappé

Championne de la Coupe du monde en 2018 et finaliste en 2022, la France a fait son entrée de belle façon, mardi, au Mondial, en battant le Sénégal 3-1 au New Jersey.

Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches commenter cette victoire en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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