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Doublé de Mbappé

La France fait son entrée avec une victoire contre le Sénégal

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 juin 2026 18:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Vincent Destouches
Vincent Destouches
La France fait son entrée avec une victoire contre le Sénégal
Kylian MBappé a inscrit deux buts dans la victoire de la France contre le Sénégal. / AP/Frank Franklin II

Championne de la Coupe du monde en 2018 et finaliste en 2022, la France a fait son entrée de belle façon, mardi, au Mondial, en battant le Sénégal 3-1 au New Jersey.

Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches commenter cette victoire en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Après une première demie médiocre, la France explose avec trois buts en deuxième demie contre le Sénégal;
  • Kylian Mbappé est désormais le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 14 buts en trois Coupes du monde;
  • Lionel Messi (13 buts) et MBappé en quête du record de 16 buts du Mondial;
  • Aucune équipe sud-américaine n'avait remporté de match avant les rencontres de mardi;
  • On parle de l’ambiance écossaise à Boston;
  • L’impact économique et sportif des pauses hydratation;
  • Les chances du Canada (87 %) de sortir de son groupe, selon The Athletic.

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