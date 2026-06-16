Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a annoncé, mardi, son plan en matière de langue française.

Sa stratégie, qui prévoit 380 M$ additionnels pour le français, inclut 130 millions $ pour accélérer la francisation des immigrants ainsi que des mesures pour favoriser les compétences en lecture des étudiants.

Écoutez le politicien présenter sa vision de l'avenir du français dans la province, mardi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.