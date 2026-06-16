Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a annoncé, mardi, son plan en matière de langue française.
Sa stratégie, qui prévoit 380 M$ additionnels pour le français, inclut 130 millions $ pour accélérer la francisation des immigrants ainsi que des mesures pour favoriser les compétences en lecture des étudiants.
Écoutez le politicien présenter sa vision de l'avenir du français dans la province, mardi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
«C'est une approche qui touche à plein d'éléments différents en même temps. Alors, je vais demander aux gens de prendre connaissance du plan et on le comparera au plan des autres et aux huit dernières années de la CAQ. Le commissaire à la langue française, il y a deux semaines, a mentionné à quel point l'aiguille n'avait pas bougé. Alors, peut-être qu'on est dû pour une nouvelle façon de regarder les choses et c'est ce qu'on propose aujourd'hui.»