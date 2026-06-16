Christian Dubé sort de son mutisme

Christian Dubé, l’ex-ministre de la santé, est sorti de son mutisme en présentant Transformer le réseau de la santé. Le pouvoir réel d’améliorer l’accès au Québec, un ouvrage dans lequel il propose des solutions pour améliorer le réseau de la santé.

Selon lui, la Coalition Avenir Québec a pilé sur ses principes lors de la dernière négociation avec les médecins.

Écoutez à ce sujet la Dre Elisabeth Dougherty, médecin de famille, commenter cette sortie de l'ex-ministre avec Jean-Sébastien Hammal.

La Dre Dougherty parle du Return of Dubé...