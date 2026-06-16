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Christian Dubé sort de son mutisme

«La façon dont il s'y est pris n'avait pas de bon sens» -Dre Dougherty

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 juin 2026 16:24

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
«La façon dont il s'y est pris n'avait pas de bon sens» -Dre Dougherty
L'ex-ministre de la Santé, Christian Dubé / PC/Jacques Boissinot

Christian Dubé, l’ex-ministre de la santé, est sorti de son mutisme en présentant Transformer le réseau de la santé. Le pouvoir réel d’améliorer l’accès au Québec, un ouvrage dans lequel il propose des solutions pour améliorer le réseau de la santé.

Selon lui, la Coalition Avenir Québec a pilé sur ses principes lors de la dernière négociation avec les médecins.

Écoutez à ce sujet la Dre Elisabeth Dougherty, médecin de famille, commenter cette sortie de l'ex-ministre avec Jean-Sébastien Hammal.

La Dre Dougherty parle du Return of Dubé...

«Je pense que, collectivement, les médecins de famille, les médecins spécialistes aussi, on est encore un peu traumatisés de l'automne qu'on a eu, qui a été vraiment difficile. On a eu peur pour nos cabinets, peur pour nos patients, peur pour notre liberté, autant comme Québécois que comme praticiens de la santé. C'est comme un retour sur la loi 2, mais cette loi-là, il n'y avait pas juste du mauvais dedans, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de coercition. Puis ça, c'est définitivement pas la façon de gérer un système de santé.»

La Dre Elisabeth Dougherty

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