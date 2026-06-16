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De Simon Paré-Poupart

Ordures! : journal d’un vidangeur, sort en anglais aux États-Unis

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 juin 2026 16:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Ordures! : journal d’un vidangeur, sort en anglais aux États-Unis
Marjorie Vallée / Cogeco Média

Ordures! : journal d’un vidangeur, de Simon Paré-Poupart, a connu un très beau succès au Québec. Le livre, traduit en anglais, sort mainentant aux États-Unis.

Écoutez Simon Paré-Poupart à ce sujet avec Marjorie Vallée et Jean-Sébastien Hammal.

Les sujets discutés

  • Le livre est salué par le New York Times et le L.A. Times;
  • L'ouvrage explore la gestion des matières résiduelles;
  • On discute des différences culturelles et de la valorisation des métiers ouvriers;
  • On parle des adaptations théâtrales et d'une possible comédie musicale;
  • Paré-Poupart souligne l’impact social du livre, la méritocratie, et la reconnaissance du travail des éboueurs, tout en évoquant l’intérêt international et les réactions positives.

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