Ordures! : journal d’un vidangeur, de Simon Paré-Poupart, a connu un très beau succès au Québec. Le livre, traduit en anglais, sort mainentant aux États-Unis.

Écoutez Simon Paré-Poupart à ce sujet avec Marjorie Vallée et Jean-Sébastien Hammal.

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