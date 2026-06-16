Ordures! : journal d’un vidangeur, de Simon Paré-Poupart, a connu un très beau succès au Québec. Le livre, traduit en anglais, sort mainentant aux États-Unis.
Écoutez Simon Paré-Poupart à ce sujet avec Marjorie Vallée et Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- Le livre est salué par le New York Times et le L.A. Times;
- L'ouvrage explore la gestion des matières résiduelles;
- On discute des différences culturelles et de la valorisation des métiers ouvriers;
- On parle des adaptations théâtrales et d'une possible comédie musicale;
- Paré-Poupart souligne l’impact social du livre, la méritocratie, et la reconnaissance du travail des éboueurs, tout en évoquant l’intérêt international et les réactions positives.