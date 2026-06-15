Comment gérer des manifestations afin d'éviter les dérapages?

Une manifestation est prévue lundi soir à Montréal-Nord, dans la foulée du démentèlement d'une partie de l'équipe du poste de police de quartier 39 du SPVM.
Écoutez à ce sujet Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, avec Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- On évoque la tension, la frustration et la nécessité d’un équilibre entre la liberté d’expression et la prévention des débordements;
- On mentionne l’importance de la collaboration avec les organismes communautaires, la surveillance des réseaux sociaux, et la gestion des interventions policières;
- On discute des incidents passés dans le voisinage.