Comment gérer des manifestations afin d'éviter les dérapages?

Une manifestation est prévue lundi soir à Montréal-Nord, dans la foulée du démentèlement d'une partie de l'équipe du poste de police de quartier 39 du SPVM.

Écoutez à ce sujet Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, avec Jean-Sébastien Hammal.

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