Mondial 2026

La France fait face au Sénégal mardi, au MetLife Stadium, dans le cadre du Mondial de soccer 2026.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier, présent sur les lieux, brosser le portrait de la rencontre au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
«Je suis un peu déçu parce que je m'attendais à avoir plus de Français à New York. Il y en a beaucoup quand même, mais je m'attendais à ce que ce soit un stade à forte majorité française, mais c'est un stade à forte majorité neutre. Il y a beaucoup de gens avec des chandails d'autres équipes, entre autres du Brésil, qui sont là.»