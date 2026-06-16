Nouveau sondage au Québec

Le plus récent sondage sur les intentions de vote au Québec réalisé par la firme Pallas Data laisse entrevoir une course à trois partis plus serrée que prévu en octobre prochain.
Alors que le Parti québécois et le Parti libéral se partageaient l’affiche, l’arrivée de Christine Fréchette à la tête de la Coalition avenir Québec semble avoir séduit les électeurs.
Le Parti québécois demeure en tête avec 29% des intentions de vote contre 25% pour le Parti libéral et 20% pour la CAQ.
Écoutez Philippe J. Fournier, chroniqueur politique à L’actualité et créateur de Qc125, analyser ces résultats, mardi, à La commission.
Il souligne que tous les chefs de parti ont des images négatives au sein de la population québécoise.
«Tous les chefs de parti ont des impressions négatives qui dépassent les impressions positives, personne ne se distingue positivement. Monsieur Plamondon a 31% d'impressions positives, c'est le plus haut, mais il a maintenant 54% d'impressions négatives, dont 48% chez les francophones. Donc, la moitié du Québec francophone a une impression négative de M. Plamondon.»
Autre sujet abordé
- Les Québécois sont favorables à 65% au projet de TGV.