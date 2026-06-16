Plus de 20 ans après La Soirée du hockey à la SRC

Le réseau CBC met fin à la diffusion de Hockey Night in Canada après près de 75 ans, suite au non-renouvellement de l’entente avec Rogers et la LNH, ce qui marque la fin du hockey gratuit à la télévision canadienne.

Rappelons que La Soirée du Hockey a disparu de la SRC il y a plus de 20 ans, au terme de la saison 2003-2004.

Écoutez les nouvelles du sports avec Évelyne Audet, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

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