Plus de 20 ans après La Soirée du hockey à la SRC

Le réseau CBC met fin à la diffusion de Hockey Night in Canada après près de 75 ans, suite au non-renouvellement de l’entente avec Rogers et la LNH, ce qui marque la fin du hockey gratuit à la télévision canadienne.
Rappelons que La Soirée du Hockey a disparu de la SRC il y a plus de 20 ans, au terme de la saison 2003-2004.
Écoutez les nouvelles du sports avec Évelyne Audet, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- Le réseau CBC met fin à la diffusion de Hockey Night in Canada;
- John Tortorella ne sera pas de retour au poste d’entraîneur-chef des Golden Knights de Las Vegas;
- Elliott Mondou, le fils de Martin Mondou, des Cataractes de Shawinigan, est promu assistant au DG des Blues de St.Louis à l'âge de 25 ans;
- Coupe du monde: la France affronte le Sénégal.