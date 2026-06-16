Plusieurs organismes s'unissent

De nombreux organismes œuvrant auprès de la communauté noire dans plusieurs régions du Québec ont dénoncé à l’unisson les gestes racistes qu’auraient commis des policiers de Montréal-Nord, lundi, lors d’une conférence de presse.

Ils réclament à leur tour la tenue d’une enquête publique indépendante qui viserait également d’autres corps de police.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste à Cogeco Nouvelles, brosser le portrait de la situation, mardi, au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.