Plusieurs organismes s'unissent

De nombreux organismes œuvrant auprès de la communauté noire dans plusieurs régions du Québec ont dénoncé à l’unisson les gestes racistes qu’auraient commis des policiers de Montréal-Nord, lundi, lors d’une conférence de presse.
Ils réclament à leur tour la tenue d’une enquête publique indépendante qui viserait également d’autres corps de police.
Écoutez Philippe Bonneville, journaliste à Cogeco Nouvelles, brosser le portrait de la situation, mardi, au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.
«Comme plusieurs, ils demandent au gouvernement de rapidement déclencher une enquête publique indépendante pour faire la lumière sur l'ampleur de la discrimination, sur le profilage racial au sein de la police de Montréal. Mais on demande aussi d'élargir l'enquête pour qu'elle vise tous les corps policiers au Québec qui ont fait l'objet de condamnations par des tribunaux pour ce genre d'action au cours des dernières années.»