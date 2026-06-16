428 mots interdits au Salon bleu

La discussion à La commission se déplace sur la censure à l'Assemblée nationale, alors que la liste des mots jugés non parlementaires atteint désormais 428 termes proscrits en 2026.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analysent cette réglementation visant à éviter les attaques personnelles, tout en s'amusant à énumérer plusieurs de ces expressions interdites, juste avant de clore la dernière semaine précédant leur congé estival...

Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi midi.