Chronique culturelle

Le documentaire Maternal Instinct: l’énigme Taylor Parker, qui raconte l’histoire vraie d’une femme ayant tué une amie afin de lui voler son bébé après avoir simulé une grossesse pendant un an, est disponible sur Netflix, depuis vendredi.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marjorie Vallée présenter ce documentaire troublant relatant des événements survenus en 2020.

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