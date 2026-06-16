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Chronique culturelle

Maternal Instinct : un documentaire troublant sur Netflix

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 juin 2026 15:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Maternal Instinct : un documentaire troublant sur Netflix
Marjorie Vallée / Cogeco Média

Le documentaire Maternal Instinct: l’énigme Taylor Parker, qui raconte l’histoire vraie d’une femme ayant tué une amie afin de lui voler son bébé après avoir simulé une grossesse pendant un an, est disponible sur Netflix, depuis vendredi.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marjorie Vallée présenter ce documentaire troublant relatant des événements survenus en 2020.

Autres sujets abordés: 

  • L'émission culinaire 24 en 24, sur TVA, a son 1er vainqueur;
  • Une finale incroyable à venir pour la 15e édition de l'émission Les Chefs!

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