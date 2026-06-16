Consultations de Pauline Marois

L’ancienne première ministre du Québec Pauline Marois poursuit sa série de rencontres de politiciens pour échanger avec eux au sujet de la crise de l’itinérance.

Elle s’est entretenue avec la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, qui a pu lui livrer ses idées pour améliorer la situation qui touche maintenant toutes les régions du Québec.

Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, mardi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Selon elle, seules des réflexions transpartisanes pourront servir la cause.

Si elle est élue première ministre du Québec, Madame Ghazal propose aussi de tenir rapidement un sommet sur l’itinérance avec des engagements financiers.