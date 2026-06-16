Développé par un scientifique

Le triomphe des Hurricanes de la Caroline à la Coupe Stanley 2026 redéfinit l’excellence dans la LNH.

Bâtie par le directeur général Eric Tulsky, un ancien scientifique de la Silicon Valley adepte de statistiques avancées, cette équipe sans super vedettes repose sur un système défensif ultra-efficace.

Ce modèle atypique, qui mise sur des dirigeants au parcours non conventionnel et des entraîneurs près de leurs joueurs, rappelle grandement la reconstruction récente des Canadiens de Montréal...

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à Lagacé le matin.

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