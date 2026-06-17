Dilemme pour les parents?

Éric Beauchemin, le directeur général de l’Association des camps du Québec, analyse le manque de places dans les camps de jours municipaux de Montréal, une situation qui prive de nombreuses familles d'un service essentiel à l'approche de l'été.

Il affirme que cette pénurie dans la métropole est en partie due à un désaccord financier entre la Ville de Montréal et le Centre de services scolaire de Montréal, impliquant un manque à gagner de 200 000 $.

68 camps seraient potentiellement affectés par ce litige.

Écoutez Éric Beauchemin, directeur général de l’Association des camps du Québec, faire le point, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.