Délais de traitement jugés excessifs, renseignements erronés transmis aux contribuables, qualité du service remise en question... l'Agence du revenu du Canada fait l'objet de nombreuses critiques.

L'ombudsman des contribuables, Me François Boileau, estime qu'il est temps de remettre de l'ordre au sein de l'organisme fédéral.

Une enquête systémique a été lancé afin de se pencher sur cette inefficacité.

Écoutez l'ombudsman des contribuables, Maître François Boileau, aborder le sujet, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.