Wallaby à Boucherville

Joey, le kangourou qui était en cavale dans le secteur de Boucherville depuis vendredi dernier, a finalement été capturé, mardi, et transporté au Zoo de Granby.

Une intervention délicate a permis d'endormir l'animal afin de pouvoir le ramener en lieu sûr.

Écoutez le porte-parole Frédérick Lelièvre du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, expliquer