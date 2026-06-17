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Wallaby à Boucherville

La cavale de Joey le kangourou est terminée

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 juin 2026 07:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
La cavale de Joey le kangourou est terminée
Joey le wallaby est maintenant entre les mains du zoo de Grandby. / Adobe Stock

Joey, le kangourou qui était en cavale dans le secteur de Boucherville depuis vendredi dernier, a finalement été capturé, mardi, et transporté au Zoo de Granby.

Une intervention délicate a permis d'endormir l'animal afin de pouvoir le ramener en lieu sûr.

Écoutez le porte-parole Frédérick Lelièvre du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, expliquer 

«Ça reste quand même des opérations qui sont délicates parce que contrairement à des fois à ce que les gens se figurent, on ne fait pas juste tirer une fléchette sur l'animal, il tombe, tout va bien, il se réveille. Il y a quand même beaucoup de préparation associée à ce type d'intervention là. Il faut vraiment prendre le temps d'avoir les bons produits. C''est quand même beaucoup de préparation, beaucoup de choses qu'il faut prévoir.» 

Frédérick Lelièvre

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